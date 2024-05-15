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17:11, 15 мая 2024Россия

Кадыров раскрыл подробности отставки своего ближайшего соратника

Кадыров об отставке Даудова: решил, что на должности больше оставаться не надо

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Магомед Даудов, ближайший соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова решил, что ему больше не стоит оставаться на должности спикера парламента российского региона. Об этом заявил глава республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах», — сказал Кадыров.

Политик также выразил уверенность, что Даудов сможет проявить свои способности руководителя в другой сфере. В заключение Кадыров поблагодарил его за годы службы на должности председателя чеченского парламента.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Даудов был назначен председателем парламента Чечни в 2015 году. До этого он занимал должность зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.

ЖЗЛ
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