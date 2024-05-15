Кадыров раскрыл подробности отставки своего ближайшего соратника

Кадыров об отставке Даудова: решил, что на должности больше оставаться не надо

Магомед Даудов, ближайший соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова решил, что ему больше не стоит оставаться на должности спикера парламента российского региона. Об этом заявил глава республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах», — сказал Кадыров.

Политик также выразил уверенность, что Даудов сможет проявить свои способности руководителя в другой сфере. В заключение Кадыров поблагодарил его за годы службы на должности председателя чеченского парламента.

О том, что Даудов сложил с себя полномочия депутата чеченского парламента и его председателя, стало известно сегодня, 15 мая. Как заявил сам соратник Кадырова, решение об уходе с поста он принял после совещания с главой республики.

Даудов был назначен председателем парламента Чечни в 2015 году. До этого он занимал должность зампредседателя правительства Чечни, через год его также назначили руководителем администрации главы республики.