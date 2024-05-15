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23:29, 15 мая 2024Бывший СССР

В Британии заявили о потере ВСУ всех резервов

Меркурис: тактика ВСУ по обороне каждого участка земли обернулась потерями

Фото: Andriy Andriyenko / Global Look Press

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обороне каждого участка земли обернулась огромными потерями, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

По его словам, Киев придерживается странной политики, «защищая каждый миллиметр земли и проводя бесплодные наступательные операции». «К сожалению, у нас нет больше никого в резерве», — отметил он.

Эксперт добавил, что в прошлом году Запад подтолкнул киевский режим к началу «катастрофического летнего наступления».

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ перешли в контратаку в Харьковской области. Попытку отбить утраченные позиции предприняла 120-я бригада территориальной обороны в районе населенного пункта Старица.

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      Марина Совина
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