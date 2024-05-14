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14:30, 14 мая 2024Россия

ВСУ перешли в контратаку на бойцов группировки «Север» в Харьковской области

Минобороны России: ВСУ перешли в контратаку в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в контратаку в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, попытку отбить утраченные позиции предприняла 120-я бригада территориальной обороны в районе населенного пункта Старица. На этом недавно открытом участке линии соприкосновения действуют бойцы российской группировки войск «Север».

Российским военнослужащим удалось отбить атаку противника. Потери ВСУ на указанном участке составили до 135 человек и две единицы бронетехники.

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Несмотря на оказываемое сопротивление, группировка войск «Север» продолжает развивать успех. Так, 14 мая Минобороны сообщило о занятии бойцами этого соединения населенного пункта Бугроватка Харьковской области. Бугроватка стала десятым населенным пунктом Харьковской области, над которым был установлен контроль «северянами» и который попал в сводку военного ведомства.

11 мая армия России заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. На следующий день этот список дополнили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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      Алан Босиков
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