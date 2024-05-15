«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus после двухлетнего перерыва

Российский производитель «АвтоВАЗ» возобновил производство популярной модели Lada Largus, которое было остановлено два года назад из-за отсутствия комплектующих. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает Autonews.

Выпуск налажен на заводе в Ижевске. До начала боевых действий на Украине модель выпускали в Тольятти, но теперь там на освободившейся площадке хотят запустить сборку представительского седана Lada Aura, выпуск которого намечен на осень.

Первыми сошедшими с конвейера автомобилями Largus стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон. Предполагается, что объем сборки модели достигнет 100 тысяч автомобилей в год с учетом электромобиля e-Largus. Для реализации планов с июня завод перейдет на работу в две смены.

Продажи стартуют в ближайшие недели. Рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1,66 миллиона рублей за пассажирскую версию и 1,67 миллиона за коммерческий фургон. На базовой версии устанавливают двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и механическую коробку передач. Выпуск семиместного универсала Largus в комплектации Comfort намечен на осень этого года, его стоимость будет начинаться от 1,76 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada после повышения цен в ноябре 2023 года вновь подорожали. В среднем стоимость моделей выросла на 50 тысяч рублей. В то же время цены на базовые модели Lada Granta и Lada Vesta остались неизменными.