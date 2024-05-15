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17:07, 15 мая 2024Путешествия

Маньяк напал на туристку и вонзил ей нож в грудь в центре Нью-Йорка

NYP: нападение маньяка с ножом на туристку в центре Нью-Йорка попало на видео

Маньяк напал на туристку, сопровождавшую школьниц, и вонзил ей нож в грудь в центре Нью-Йорка. Инцидент попал на видео, которое публикует New York Post (NYP).

Инцидент произошел днем в субботу, 11 мая, возле сувенирного магазина на площади Таймс-сквер. По данным издания, 36-летняя мать пятерых детей Эмбер Лор из Пенсильвании, США, возглавляла группу девочек на школьной экскурсии.

На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина в оранжевой кепке, сидящий возле заведения общепита, внезапно вскакивает с места и кидается с ножом на проходящую мимо женщину. Как пишет источник, злоумышленником оказался 61-летний Сирил Дестин, на счету которого за последние 20 лет было 14 арестов.

Муж Лор рассказал журналистам, что несмотря на ножевое ранение его супруга смогла сохранить хладнокровие и велела школьницам идти назад не оборачиваясь. Только убедившись, что дети в безопасности, она обратила внимание на свою травму, и один из очевидцев побежал за помощью. Вскоре пострадавшую доставили в больницу, а Дестина арестовали. Когда на место прибыли полицейские, он все еще держал в руках нож, говорится в материале.

Уточняется, что нападавшему предъявили обвинения в нападении и преступном хранении оружия. Источники, на которые ссылается NYP, отметили, что Дестина уже арестовывали за угрозы, вторжение на чужую территорию, кражу и другие преступления.

В начале мая израильские полицейские выстрелили в туриста из Турции, напавшего на них с кухонным ножом. Мужчина сначала преследовал их в переулке, а потом набросился с холодным оружием.

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      Алина Черненко
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