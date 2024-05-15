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13:41, 15 мая 2024Бывший СССР

Мэр Харькова опроверг сведения об эвакуации города

Мэр Харькова Игорь Терехов: об эвакуации города речи не идет
Игорь Терехов

Игорь Терехов. Фото: Sergiy Bobok / Wikipedia

На данный момент жителей Харькова не эвакуируют. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Пока не идет речи об эвакуации из города Харькова. Наоборот, сегодня мы принимаем в Харьков — приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия», — заявил Терехов.

По его словам, обстрелы жилых помещений делаются для того, чтобы вызвать панику у населения города.

Воздушная тревога в городе продолжается восемь часов.

Харьков принял более шести тысяч беженцев из других городов, их разместили в общежитиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бои под Харьковом даются украинской армии труднее всего.

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      Илья Таксюр
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