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14:33, 15 мая 2024Мир

МИД Чехии назвал незаконной депортацию призывников на Украину

МИД Чехии: международное право запрещает депортировать призывников на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депортация призывников на Украину незаконна и противоречит международному праву, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Его цитирует РИА Новости.

«Нельзя кого-то взять и послать на Украину с пониманием того, что он шел бы в армию как призывник. Международное право и различные договоры запрещают это», — сказал глава МИД, добавив, что Прага будет следить за ходом этой «деликатной дискуссии» в других странах.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Евросоюза выслать граждан Украины призывного возраста.

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      Виктория Кондратьева
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