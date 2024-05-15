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19:53, 15 мая 2024Бывший СССР

Министр обороны России пригласил своего белорусского коллегу в Москву

Министр обороны России Белоусов пригласил белорусского коллегу Хренина в Москву

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министр обороны России Андрей Белоусов пригласил с рабочим визитом в Москву своего белорусского коллегу Виктора Хренина. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр обороны РФ подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств и пригласил Виктора Хренина посетить с визитом Москву», — отметил глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Ранее министры обороны провели телефонные переговоры, где обсудили состояние двусторонних отношений.

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