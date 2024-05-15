Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

Министры обороны РФ и РБ Белоусов и Хренин обсудили двусторонние отношения

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов провели телефонные переговоры. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

Главы ведомств обсудили состояние двусторонних отношений.

Андрей Белоусов при этом подчеркнул особые отношения между вооруженными силами двух государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соотношение производимой гражданской и военной продукции должно отвечать интересам страны. Он выразил надежду, что новый министр обороны справится с этой задачей.