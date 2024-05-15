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16:27, 15 мая 2024Россия

Путин порассуждал о взаимоотношении между пушками и маслом

Путин: нужно добиться оптимального соотношения в выпуске пушек и масла

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Соотношение производимой гражданской и военной продукции должно отвечать интересам России, заявил президент Владимир Путин, его речь на встрече с командующими войсками военных округов опубликована на сайте Кремля.

Президент порассуждал о том, что взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органично вписано в стратегию развития государств. По словам Путина, увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти исходят из необходимости выполнить перед населением все социальные обязательства.

Он также выразил надежду на то, что министр обороны Андрей Белоусов «справится с этой задачей наилучшим образом».

Путин также объяснил назначение Белоусова на должность главы Минобороны — это связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП.

Глава государства указал, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и министерства обороны в общую экономику страны.

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      Алина Гончарова
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