На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек в истории. Какие катаклизмы грозят Земле?
Вечером во вторник, 14 мая, на Солнце произошла мощнейшая вспышка. В 25-летнем цикле солнечной активности она оказалась максимально приближенной к самой крупной — до этого похожее по масштабу событие случалось в 2017 году.
Даты магнитных бурь в мае 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, балл вспышки достиг X8.7. Для сравнения, в серии вспышек на Солнце, которые произошли с 10 по 12 мая, самая мощная имела балл X5.8. После нее ученые впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури G5. А более крупное событие последний раз было зафиксировано 6 сентября 2017 года — шесть лет назад мощность вспышки достигала уровня X9.3.
Пик нынешней вспышки был пройден около 20:00 по московскому времени, однако на этом взрывные процессы на поверхности Солнца не завершились, предупреждают астрономы.
Всего за прошедшие сутки на Солнце заметили шесть вспышек — половине из них присвоили высочайший класс Х. С ночи по утро среды, 15 мая, случился еще один взрыв — его мощность специалисты оценивают как слабую. Пик вспышки пришелся на 02:14, но она оказалась довольно длительной и продолжалась более получаса. Индекс солнечной активности, по данным ученых, остается крайне высоким и находится на максимальном «фиолетовом» уровне — пятом из пяти возможных.
Ученые подчеркнули, что событие наблюдалось в той же активной области звезды, что и неделей ранее. Однако сейчас этот центр уже сдвинулся с линии Солнце — Земля. Поэтому, скорее всего, мощного удара по магнитосферы планеты не будет. Тем не менее астрономы предупредили, что сильной радиационной нагрузки на атмосферу Земли вряд ли удастся избежать.
Несмотря на одну из 15 сильнейших за всю историю наблюдения вспышек, магнитосфера Земли остается в достаточно стабильном состоянии. К-индекс (его используют для оценки колебаний геомагнитного поля) утром 15 мая не превышал двух баллов — при слабых магнитных бурях показатель обычно достигает не менее пяти баллов.
Когда будет следующая магнитная буря
Вероятность магнитной бури сегодня специалисты оценивают в 35 процентов, а сильного магнитного шторма — в 20 процентов. В следующий раз магнитосфера планеты окажется под ударом 17 мая, предполагают ученые. Лаборатория солнечной астрономии ожидает, что в этот день К-индекс будет резко расти — в ночь на субботу на Землю может обрушиться новая геомагнитная буря.
Пока вероятность такого развития событий ученые оценивают в 20 процентов. Однако специалисты допускают, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
Как магнитные бури влияют на человека
Магнитные бури могут влиять на биоритмы человека — вызывать изменения в уровне мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона счастья). Это отражается на эмоциональном состоянии и общем самочувствии людей. У людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата может усиливаться боль в конечностях, а люди, склонные к гипертонии, мигрени или нарушениям сна, могут сильнее страдать от этих недугов во время магнитных бурь.
Ученые предполагают, что вспышки на Солнце и магнитные бури могут вызвать погодные аномалии. Специалисты не исключают, что после холодного мая начнется период экстремальной жары, и природные катаклизмы — наводнения, лесные пожары и засухи — усилятся.