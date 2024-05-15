На Солнце произошла одна из 15 мощнейших вспышек в истории, возможны катаклизмы

Вечером во вторник, 14 мая, на Солнце произошла мощнейшая вспышка. В 25-летнем цикле солнечной активности она оказалась максимально приближенной к самой крупной — до этого похожее по масштабу событие случалось в 2017 году.

Даты магнитных бурь в мае 2024 года

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, балл вспышки достиг X8.7. Для сравнения, в серии вспышек на Солнце, которые произошли с 10 по 12 мая, самая мощная имела балл X5.8. После нее ученые впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури G5. А более крупное событие последний раз было зафиксировано 6 сентября 2017 года — шесть лет назад мощность вспышки достигала уровня X9.3.

Пик нынешней вспышки был пройден около 20:00 по московскому времени, однако на этом взрывные процессы на поверхности Солнца не завершились, предупреждают астрономы.

Фото: Yuan Quan / XinHua / Globallookpress.com

Всего за прошедшие сутки на Солнце заметили шесть вспышек — половине из них присвоили высочайший класс Х. С ночи по утро среды, 15 мая, случился еще один взрыв — его мощность специалисты оценивают как слабую. Пик вспышки пришелся на 02:14, но она оказалась довольно длительной и продолжалась более получаса. Индекс солнечной активности, по данным ученых, остается крайне высоким и находится на максимальном «фиолетовом» уровне — пятом из пяти возможных.

Ученые подчеркнули, что событие наблюдалось в той же активной области звезды, что и неделей ранее. Однако сейчас этот центр уже сдвинулся с линии Солнце — Земля. Поэтому, скорее всего, мощного удара по магнитосферы планеты не будет. Тем не менее астрономы предупредили, что сильной радиационной нагрузки на атмосферу Земли вряд ли удастся избежать.

Фото: Thomas Mueller / IMAGO / Globallookpress.com

Несмотря на одну из 15 сильнейших за всю историю наблюдения вспышек, магнитосфера Земли остается в достаточно стабильном состоянии. К-индекс (его используют для оценки колебаний геомагнитного поля) утром 15 мая не превышал двух баллов — при слабых магнитных бурях показатель обычно достигает не менее пяти баллов.

Когда будет следующая магнитная буря

Вероятность магнитной бури сегодня специалисты оценивают в 35 процентов, а сильного магнитного шторма — в 20 процентов. В следующий раз магнитосфера планеты окажется под ударом 17 мая, предполагают ученые. Лаборатория солнечной астрономии ожидает, что в этот день К-индекс будет резко расти — в ночь на субботу на Землю может обрушиться новая геомагнитная буря.

Пока вероятность такого развития событий ученые оценивают в 20 процентов. Однако специалисты допускают, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури могут влиять на биоритмы человека — вызывать изменения в уровне мелатонина (гормона сна) и серотонина (гормона счастья). Это отражается на эмоциональном состоянии и общем самочувствии людей. У людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата может усиливаться боль в конечностях, а люди, склонные к гипертонии, мигрени или нарушениям сна, могут сильнее страдать от этих недугов во время магнитных бурь.

Фото: Claudia Martini / XinHua / Globallookpress.com

Ученые предполагают, что вспышки на Солнце и магнитные бури могут вызвать погодные аномалии. Специалисты не исключают, что после холодного мая начнется период экстремальной жары, и природные катаклизмы — наводнения, лесные пожары и засухи — усилятся.