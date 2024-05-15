Московских школьников научат успокаиваться во время ЕГЭ

Ракова рассказала о старте открытых лекций для школьников в преддверии ЕГЭ

В Москве начались бесплатные открытые лекции с участием известных психологов и ученых, направленные на поддержку выпускников во время подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Не всегда ребята могут справиться с волнением и стрессом, и чтобы помочь им, мы организовали городской психологический лекторий», — отметила вице-мэр. Лекции будут проходить до конца мая на площадках Воробьевых гор, Винзавода и парка Зарядье.

На лекции приглашены популярные высококвалифицированные специалисты, которые расскажут, как справиться со стрессом, научиться концентрироваться, распределять свое время и тренировать память. «Этот проект мы реализуем уже второй год, он пользуется популярностью среди ребят и родителей, — отметила Ракова. — В этом году на лекции записались уже 13 тысяч москвичей».

Первая лекция прошла в Московском дворце пионеров 14 мая. Ее провела известный преподаватель психологии, специалист по общению с детьми и личностному росту Ирина Ковалева. Лекцию в онлайн и офлайн форматах прослушали свыше 10 тысяч школьников и их родителей. На ней Ковалева рассказала, например, как можно успокоиться при помощи дыхания. «Когда люди испытывают стресс или тревогу, они в первую очередь начинают очень специфически дышать, — объяснила она. Прежде всего важно успокоить дыхание: делаем короткий вдох и длинный выдох. Тогда мозг поймет, что все спокойно».

Запись лекции Ковалевой и других мероприятий будут размещены на портале «Школа.Москва» и в группе Департамента образования и науки Москвы во «ВКонтакте».

Чтобы прослушать лекции очно, нужно заранее зарегистрироваться. Участников лекций сопровождают специалисты Городского психолого-педагогического центра. Психологи приходят в толстовках с надписями «Спокойно! Это просто экзамены» и «Без стресса и тревоги». Это позволяет понять, кому можно задать вопрос. А обратиться за консультацией психолога родители и выпускники могут сразу после лекции.

«Кроме того, мы развиваем систему подготовки ребят к ЕГЭ, адаптировав ее к школьной программе, — добавила Ракова. — Я надеюсь, все это позволит ребятам лучше подготовиться и сдать экзамен и спокойнее пройти этот ответственный период».