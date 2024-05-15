Мужчина пощупал грудь 17-летней девушки во время полета и угодил в тюрьму

Пассажир Emirates пощупал грудь девушки во время полета и угодил в тюрьму

Пассажир авиакомпании Emirates пощупал грудь 17-летней попутчицы во время полета и угодил в тюрьму. Подробностями истории поделилось издание Fox13 Seattle.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Дубая в Сиэтл еще в феврале, однако суд признал мужчину виновным только сейчас. Согласно протоколам, 39-летний Абхинав Кумар сидел рядом с девушкой, а члены ее семьи расположились на креслах через проход от нее.

Как пишет издание, Кумар предложил попутчице встретиться с ним за кофе, но она отказалась. Позже, когда девушка пыталась заснуть под одеялом, мужчина натянул его на себя и начал трогать ее грудь. Сначала пассажирка замерла от страха, но потом встала и обратилась за помощью к матери. Родственники сообщили о произошедшем экипажу, и после посадки борт встретили сотрудники полиции.

Теперь Кумару грозит до двух лет лишения свободы. Приговор планируется вынести 1 августа 2024 года.

Ранее пассажир ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Суд решил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и приговорил его к условному сроку.