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21:02, 15 мая 2024Экономика

Населенная крысами-мангустами квартира россиянки попала на видео

Разводившую крыс жительницу Озерска госпитализировали в психбольницу

Разводившую в своей квартире полчища крыс жительницу Озерска госпитализировали в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идет о пенсионерке, проживающей в доме на улице Карла Маркса. По словам соседки женщины Натальи, в квартиру трижды приходили сотрудники дезинфекционного центра, чтобы провести уборку и потравить грызунов. В сеть попало видео из жилья россиянки. На нем можно увидеть множество пустых бутылок, заполнивших ванную комнату, и ползающих по ним крыс. На ролике хозяйка заявляет, что обитающие в ее квартире животные — это мангусты.

Наталья добавила, что дальнейшая судьба квартиры неизвестна. Внутри все еще держится неприятный запах, а в полу остаются дыры, ведущие в подвал. «Решит администрация. Там ремонт нужен, что ни линолеума толком, ничего. Очень, очень страшная квартира», — рассказала собеседница издания.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, как выселить разводящего тараканов и крыс соседа. По его словам, в первую очередь нужно обратиться к специалистам для проверки квартиры на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

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      Александра Качан
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