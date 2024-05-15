Назван продукт для профилактики рака и болезней сердца

Биолог Лялина: шпинат при регулярном употреблении помогает предотвратить рак

Регулярное употребление шпината в пищу помогает предотвратить рак, считает биолог Ирина Лялина. Все полезные свойства этого продукта она назвала в беседе с NEWS.ru.

Лялина отметила, что шпинат рекомендуется есть для поддержания здоровья костей, кожи, а также для регуляции артериального давления. Кроме того, он полезен для зрения. По словам специалистки, в листьях этого растения много необходимых организму веществ: важной для пищеварения клетчатки, витаминов К, А и С, а также минералов — железа, калия и фолиевой кислоты.

Лялина также отметила, что, поскольку шпинат богат антиоксидантами, его можно есть для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца. Помимо этого, шпинат рекомендован беременным женщинам, так как в его листьях содержится фолиевая кислота, предотвращающая развитие патологий плода.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов посоветовал есть больше киви и авокадо. По его словам, экзотические фрукты полезны для здоровья сердца и нервной системы.