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14:33, 15 мая 2024Забота о себе

Назван продукт для профилактики рака и болезней сердца

Биолог Лялина: шпинат при регулярном употреблении помогает предотвратить рак

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Регулярное употребление шпината в пищу помогает предотвратить рак, считает биолог Ирина Лялина. Все полезные свойства этого продукта она назвала в беседе с NEWS.ru.

Лялина отметила, что шпинат рекомендуется есть для поддержания здоровья костей, кожи, а также для регуляции артериального давления. Кроме того, он полезен для зрения. По словам специалистки, в листьях этого растения много необходимых организму веществ: важной для пищеварения клетчатки, витаминов К, А и С, а также минералов — железа, калия и фолиевой кислоты.

Лялина также отметила, что, поскольку шпинат богат антиоксидантами, его можно есть для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца. Помимо этого, шпинат рекомендован беременным женщинам, так как в его листьях содержится фолиевая кислота, предотвращающая развитие патологий плода.

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      Екатерина Улитина
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