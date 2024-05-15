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04:26, 15 мая 2024Мир

Небензя заявил о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

Постпред Небензя: уклонение украинцев от призыва достигло рекордных масштабов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что эта тема «кране неудобна» для украинского главы Владимира Зеленского и «его спонсоров».

«На деле же только в Румынию, как стало известно, незаконно сбежали 11 тысяч мужчин призывного возраста, 19 человек при этом погибли», — уточнил он.

Ранее экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что после 18 мая на Украине могут подвергнуть мобилизации в ряды армии каждого десятого гражданина призывного возраста. Он напомнил, что с тех пор, как Валерий Залужный объявил о нехватке в рядах армии полумиллиона военнослужащих, украинское командование никак не обновляло эти данные.

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      Юлия Мискевич
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