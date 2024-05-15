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00:31, 15 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном призыве каждого десятого украинца в мае

Экс-спикер Генштаба Селезнев: после 18 мая могут призвать каждого 10-го украинца

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

После 18 мая на Украине могут подвергнуть мобилизации в ряды Вооруженных сил республики (ВСУ) каждого десятого гражданина призывного возраста. Об этом заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Даже если мы допустим, согласно заявлению бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного, что потребность в призыве в ряды армии составляет 500 тысяч, то получается, что мобилизованным может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте», — объяснил свою точку зрения Селезнев.

Он напомнил, что с тех пор, как Валерий Залужный объявил о нехватке в рядах армии полумиллиона военнослужащих, украинское командование никак не обновляло эти данные, следовательно, нужно ориентироваться именно на эти цифры.

Ранее Генштаб ВСУ признал отход своих военных под Волчанском в Харьковской области. Отмечается, что решение было принято в связи с штурмовыми действиями российской армии.

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      Александра Синицына
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