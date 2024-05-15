По факту разлива нефти на месторождении «Сургутнефтегаза» проведут проверку

Прокуратура проведет проверку по факту разлива нефти на месторождении в Якутии

Прокуратура Якутии вместе с контролирующими органами проведет проверку по факту разлива нефтепродуктов на месторождении «Сургутнефтегаза». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Авария произошла на площадке одной из скважин Южно-Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе республики. О разливе стало известно благодаря ролику, размещенному работником компании в соцсетях.

По данным «Интерфакса», ситуацией также заинтересовались в Минэкологии, однако на запрос ведомства в «Сургутнефтегазе» ответили, что разлива не зафиксировано, а загрязнение прилегающей территории и водоемов не выявлено. После визита сотрудников министерства информация о разливе была подтверждена. О случившемся также оповестили Росприроднадзор и Ростехнадзор.

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