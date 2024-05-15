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13:51, 15 мая 2024Экономика

В российском городе решили потушить мусорный полигон до конца недели

Жители Новосибирска пожаловались на пластиковый дождь из-за горящего полигона
СюжетПожар в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мусорный полигон «Левобережный» второй день горит в Новосибирске. Его собираются потушить до конца недели, сообщает NGS.ru со ссылкой на заявление заместителя губернатора области Сергея Семки.

При этом такой план тушения чиновник назвал предварительным, пообещав уточнить ситуацию к вечеру 15 мая. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в настоящее время местные жители жалуются на едкий запах и «пластиковый дождь».

В настоящее время на свалке ликвидировали открытое пламя. В МЧС заявили, что после тушения открытого огня ответственность за полигон легла на власти, а не на спасателей. Поэтому в борьбе с дымом участвует в основном эксплуататор полигона — Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «САХ». Мусор, который невозможно потушить водой, засыпают грунтом.

Прокуратура Новосибирской области выявила, что эксплуатирующее полигон МУП «САХ» ранее не приняло надлежащих мер по недопущению возгорания отходов. В отношении юридического лица возбуждено административное дело.

Пожар на полигоне «Левобережный» в Новосибирске начался 14 мая. Площадь горения составило около четырех гектаров.

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      Мария Черкасова
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