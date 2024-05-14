Жители российского региона пожаловались на вонь из-за горящего полигона

«Левобережный» мусорный полигон загорелся в Новосибирске

«Левобережный» мусорный полигон загорелся в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пожар произошел в полигоне на улице Малыгина Хилокского района, дым виден с правого берега Оби, а также с села в Верх-Тула. Отмечается также, что жители районов левого берега начали жаловаться на неприятный запах. Telegram-канал опубликовал фотографии, на которых с разных ракурсов виден большой столб дыма от пожара. Вскоре на полигон прибыли пожарные — пять машин, 20 человек, а также четыре бульдозера и местная техника.

«Левобережный» полигон работает с 1995 года, на него свозят мусор с Кировского и Ленинского районов. На свалке неоднократно происходило возгорание мусора. В 2022 году после жалоб жителей расположенных неподалеку от полигона домов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Власти области заявляли, что полигон исчерпал емкость эксплуатации, поэтому он будет законсервирован, а на его месте построят Левобережный мусороперерабатывающий комплекс.

В конце апреля мусорный полигон «Универсал» загорелся в Краснодарском крае. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.