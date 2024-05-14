Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 14 мая 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на вонь из-за горящего полигона

«Левобережный» мусорный полигон загорелся в Новосибирске

Фото: МЧС России / ТАСС

«Левобережный» мусорный полигон загорелся в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Пожар произошел в полигоне на улице Малыгина Хилокского района, дым виден с правого берега Оби, а также с села в Верх-Тула. Отмечается также, что жители районов левого берега начали жаловаться на неприятный запах. Telegram-канал опубликовал фотографии, на которых с разных ракурсов виден большой столб дыма от пожара. Вскоре на полигон прибыли пожарные — пять машин, 20 человек, а также четыре бульдозера и местная техника.

Материалы по теме:
В мире стремительно дешевеет жилье. Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
В мире стремительно дешевеет жилье.Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
9 апреля 2024
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024

«Левобережный» полигон работает с 1995 года, на него свозят мусор с Кировского и Ленинского районов. На свалке неоднократно происходило возгорание мусора. В 2022 году после жалоб жителей расположенных неподалеку от полигона домов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Власти области заявляли, что полигон исчерпал емкость эксплуатации, поэтому он будет законсервирован, а на его месте построят Левобережный мусороперерабатывающий комплекс.

В конце апреля мусорный полигон «Универсал» загорелся в Краснодарском крае. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Предложенный Путиным министр обороны впервые высказался о Шойгу

      В Госдуме назвали условия для завершения спецоперации в 2024 году

      Российский экспорт нефти упал до минимума за два месяца

      Затопленные улицы Киева попали на видео

      В России расширят наказание в виде принудительных работ на 65 видов преступлений

      ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона Белгородскую область

      ЕС ужесточил правила приема беженцев и мигрантов

      В ФСБ высказались о совершаемых мигрантами преступлениях

      Беспилотник ВСУ сбит над российским регионом

      Мужчина пробежал по МКАД за кошельком с сотнями тысяч рублей и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше