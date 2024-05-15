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12:34, 15 мая 2024Мир

Немецкого политика признали виновным в использовании нацистского лозунга

Немецкого политика АдГ Хеке оштрафовали за использование нацистского лозунга
Бьорн Хеке (справа)

Бьорн Хеке (справа). Фото: Steffen Prößdorf / Wikipedia

Суд признал лидера отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке виновным в использовании нацистского лозунга. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, Хеке завершил свою предвыборную речь 2021 года фразой «Все для Германии!». Этот лозунг запрещен в политических речах в ФРГ, поскольку его использовали Штурмовые отряды (SA) — военизированные формирования нацистской партии Германии, сыгравшие ключевую роль в приходе к власти Адольфа Гитлера. Суд признал политика виновным по этому делу и оштрафовал его на сумму 13 тысяч евро.

В публикации отмечается, что Хеке отрицает свою вину, утверждая, что не знал о связи лозунга с гитлеровскими штурмовиками. Оппоненты регионального лидера АдГ, в свою очередь, обвиняют его во лжи, так как Хеке, по их словам, работал учителем истории до того, как стал политиком.

13 мая высший административный суд Мюнстера принял решение признать партию АдГ подозреваемой в правом экстремизме.

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      Елизавета Мытарева
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