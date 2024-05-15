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12:49, 15 мая 2024Ценности

Объяснена любовь звезд к крайне неудобным нарядам

Модный критик Черняев: выход звезд в крайне неудобных нарядах — это перфоманс

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Модные редакторы объяснили тягу звезд носить крайне неудобные наряды. Соответствующий материал публикует New York Post.

Знаменитости регулярно появляются на публике в образах, которые лишают их возможности нормально двигаться. Актриса Зендая, например, посетила премию «Дюна: Часть вторая» в металлическом костюме Mugler, а ее коллега Аня Тейлор-Джой предпочла мини-платье Balmain с торчащими стрелами. Любительницей корсетных платьев стала и телезвезда Сидни Суини.

По мнению критика Тимоти Черняева, выход звезд на публику в подобных нарядах — это некий перфоманс: «Люди хотят, чтобы знаменитости оставались знаменитостями. В голове у фанатов не возникает мысли, что они могут позволить себе их наряды. Красные дорожки — это скорее показ мод, а не попытка внедрить эти вещи в повседневность».

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«Сейчас наблюдается интерес у общества к нетрадиционным материалам и текстурам, своего рода объединению моды и технологий вокруг текстиля. Настало время сюрреалистичной моды», — считает доцент кафедры модных исследований Эмма МакКлендон. Она добавляет, что данному модному течению следуют и гости благотворительного бала Met Gala.

Ранее в мае звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala. Австралийский актер Крис Хемсворт пронес на бал телефон.

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      Карина Черных
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