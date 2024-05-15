Офтальмолог рассказала о способах защиты от сухости глаз

Офтальмолог Семакина: сухость глаз может возникать из-за возрастных изменений

Врач-офтальмолог Анна Семакина рассказала, как побороть сухость и зуд глаз. О причинах неприятных ощущений она поделилась в интервью Life.ru.

По словам специалиста, сухость может возникать из-за отопления или работы кондиционера. В таких случаях врач советует пользоваться увлажнителями, пить побольше жидкости, а также использовать капли. Также глаза могут уставать из-за работы за компьютером.

«Каждые 20 минут нужно делать перерывы от работы по 20 секунд, можно закрывать глаза, усиленно моргать — это тоже будет приводить к увлажнению», — отметила Семакина.

Также сухость может возникать из-за возрастных изменений или нарушений в работе щитовидной железы, сахарного диабета, приема гормональных, неврологических препаратов, а также препаратов психотерапевтического профиля.

Ранее офтальмолог Наталья Захарова предупредила, что использовать гаджеты без вреда для зрения рекомендовано не более трех часов в день. Кроме того, врач назвала способы снизить нагрузку на глаза, если приходится проводить перед экраном смартфона или компьютера дольше.