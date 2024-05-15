Оскорбившего участников СВО во время стрима блогера заключили под стражу

Суд в Москве арестовал до 13 июля блогера, оскорбившего участников СВО на стриме

Начало событий в новости Блогер раскрыл причину оскорбления участников СВО во время стрима

Зеленоградский районный суд Москвы заключил под стражу блогера Александра Соколовского, который во время стрима оскорблял участников специальной военной операции (СВО) и угрожал им расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Блогер пробудет под арестом до 13 июля. Он обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

