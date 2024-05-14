Блогер раскрыл причину оскорбления участников СВО во время стрима

Московский блогер заявил, что оскорблял участников СВО из-за алкоголя и эмоций

Задержанный за оскорбление участников специальной военной операции (СВО) московский блогер заявил, что делал это из-за алкоголя и сильных эмоций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Мужчина заявил, что его вывели на эмоции, поэтому он начал высказывать негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО и нынешней власти.

Его допрос попал на видео. На кадрах задержанный сидит в куртке на фоне бежевой стены и рассказывает о причинах оскорбления военных.

Блогера задержали в Зеленограде. В отношении него завели дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Он уже полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Блогер — 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области.