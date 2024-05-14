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16:36, 14 мая 2024Силовые структуры

Блогер раскрыл причину оскорбления участников СВО во время стрима

Московский блогер заявил, что оскорблял участников СВО из-за алкоголя и эмоций
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Задержанный за оскорбление участников специальной военной операции (СВО) московский блогер заявил, что делал это из-за алкоголя и сильных эмоций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Мужчина заявил, что его вывели на эмоции, поэтому он начал высказывать негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО и нынешней власти.

Его допрос попал на видео. На кадрах задержанный сидит в куртке на фоне бежевой стены и рассказывает о причинах оскорбления военных.

Блогера задержали в Зеленограде. В отношении него завели дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Он уже полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Блогер — 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области.

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