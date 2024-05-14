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14:38, 14 мая 2024Силовые структуры

Блогер признал вину в оскорблении участников СВО во время стрима

СК предъявил обвинение блогеру, оскорблявшему участников СВО, он признал вину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости В МВД прокомментировали задержание блогера за оскорбления участников СВО

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следователь предъявил обвинение московскому блогеру, который во время стрима оскорблял участников специальной военной операции (СВО) и угрожал им расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

На допросе мужчина полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. В отношении него возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. В ведомстве предоставили оперативное видео с ним.

На кадрах силовик ведет блогера, следователь зачитывает ему обвинение. Мужчина признается в содеянном.

О его задержании в Зеленограде сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Блогер — 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Его доставили в ОМВД России по району Крюково.

По данным следствия, блогер вел в интернете трансляцию, во время которой высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. В его квартире провели обыск, изъяв технические устройства.

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      Любовь Ширижик
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