Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 14 мая 2024Силовые структуры

В МВД прокомментировали задержание блогера за оскорбления участников СВО

МВД: в Москве задержали блогера, оскорблявшего участников СВО во время стрима

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников специальной военной операции (СВО) во время стрима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемый — 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Его задержали в Зеленограде и доставили в ОМВД России по району Крюково для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что мужчина вел в интернете трансляцию и высказывал на ней негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. В его квартире провели обыск, изъяв технические устройства. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Дома у главного кадровика Минобороны России нашли более 100 миллионов рублей

      В Испании подтвердили переход Мбаппе в «Реал»

      Вера Брежнева в обнажающем грудь платье снялась для журнала

      Стало известно о взятии ВС России западной и северной частей Волчанска

      В Харьковской области попали в плен десятки членов «Кракена»

      Командир «Ахмата» рассказал о посыпавшихся подразделениях ВСУ

      Дима Билан прокомментировал слухи о романе с актрисой Судзиловской

      В МВД прокомментировали задержание блогера за оскорбления участников СВО

      Бывший депутат Рады заявил об управлении Украиной западными спецслужбами

      Названа неочевидная причина набора лишнего веса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше