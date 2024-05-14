В МВД прокомментировали задержание блогера за оскорбления участников СВО

МВД: в Москве задержали блогера, оскорблявшего участников СВО во время стрима

В Москве задержали блогера, оскорблявшего участников специальной военной операции (СВО) во время стрима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, подозреваемый — 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Его задержали в Зеленограде и доставили в ОМВД России по району Крюково для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что мужчина вел в интернете трансляцию и высказывал на ней негативные и оскорбительные комментарии в адрес участников СВО. В его квартире провели обыск, изъяв технические устройства. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.