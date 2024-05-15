Россиян предупредили о бессимптомно протекающем опасном заболевании

Врач Мясников заявил, что остеопороз нельзя выявить на ранней стадии

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасном заболевании, которое первое время протекает без симптомов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что остеопороз нельзя выявить на ранней стадии. По его словам, при этом заболевании кости становятся хрупкими и часто ломаются.

Врач уточнил, что остеопороз обычно диагностируют у пожилых женщин. «Отсюда идет рекомендация: поскольку остеопороз нельзя заподозрить на ранней стадии, но мы понимаем, что любая женщина в менопаузе находится под угрозой. Мы должны делать женщинам старше 60 лет исследование на наличие остеопороза. Просто всем поголовно», — рассказал он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» перечислил обязательные лекарства для домашней аптечки. В числе таких препаратов телеведущий назвал аспирин и парацетамол.