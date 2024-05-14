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11:51, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам перечислили обязательные лекарства для домашней аптечки

Врач Мясников назвал парацетамол обязательным лекарством для домашней аптечки

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил препараты, которые необходимо иметь в домашней аптечке. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одним из обязательных лекарств Мясников назвал парацетамол. «Парацетамол — самое безопасное обезболивающее. Он не действует на желудок, на сердце, на почки», — рассказал врач. При этом он предупредил, что препарат может быть смертельно опасен при передозировке. Специалист призвал принимать не более трех граммов этого обезболивающего в сутки.

Также он посоветовал держать дома аспирин. Мясников объяснил, что этот препарат может спасти жизнь при сердечном приступе. Как уточнил врач, аспирин препятствует образованию тромбов.

Помимо этого, в аптечке нужно иметь средства первой помощи для обработки ран, ссадин и ожогов, заявил Мясников. Он добавил, что дома также должны быть препараты от отравления.

Ранее иммунолог Ирина Манина в программе «О самом главном» назвала два обязательных лекарства в сезон аллергии. В частности, она посоветовала аллергикам носить с собой адреналин.

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      Евгения Наумова
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