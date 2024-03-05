Россиянам назвали два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии

Врач Манина назвала адреналин обязательным лекарством в сезон аллергии

Аллерголог и иммунолог Ирина Манина назвала россиянам два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии. Необходимые для аллергиков препараты она перечислила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Препаратами первой помощи в сезон аллергий специалистка назвала адреналин и преднизолон. «Я не говорю, что это всем нужно, но если действительно пациент уже с такими серьезными заболеваниями, эти препараты им прописывает доктор, и они должны быть в аптечке первой помощи», — отметила Манина.

Медик добавила, что остальные необходимые для аптечки в сезон аллергии препараты для пациентов собираются индивидуально по назначению врача.

Ранее врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус развеял распространенные мифы об аллергии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что аллергии на тополиный пух не существует, а также назвал заблуждением мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергическую реакцию.