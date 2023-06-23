Иммунолог развеял распространенные мифы об аллергии

Иммунолог Андрей Продеус назвал мифом мнение о том, что лысые кошки гипоаллергенны

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус развеял распространенные мифы об аллергии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что аллергии на тополиный пух не существует, а также назвал заблуждением мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергическую реакцию. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Гостья передачи спросила иммунолога, можно ли есть орехи в небольших количествах, чтобы побороть аллергию на них. «Даже один орешек при аллергии может вызвать тяжелейшую реакцию, которая будет проявляться бронхоспазмом, анафилактическим шоком, потерей сознания», — предупредил Продеус об опасности указанного метода лечения аллергии.

«Гипоаллергенные кошки — это миф, однозначно», — также заявил аллерголог. По его словам, гипоаллергенных кошек не существует. «Аллергия возникает не на шерсть кошки, а на выделения потовых желез, экскременты», — пояснил он.

Специалист также назвал мифом мнение о том, что тополиный пух вызывает аллергию. «Тополиный пух переносит 100 тысяч разных вариантов аллергенов, он переносит пыльцу многих растений, на которые у людей есть аллергия», — объяснил врач. При этом он подчеркнул, что сам пух аллергеном не является.

Ранее Продеус заявил, что аллергии на лактозу и на глютен не существует. По словам врача, глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами. Как уточнил иммунолог, состояние, при котором организм человека негативно реагирует на эти два вещества, на самом деле называют непереносимостью.

