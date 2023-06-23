Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Иммунолог развеял распространенные мифы об аллергии

Иммунолог Андрей Продеус назвал мифом мнение о том, что лысые кошки гипоаллергенны

Фото: HBRH / Shutterstock / Fotodom

Врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус развеял распространенные мифы об аллергии. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что аллергии на тополиный пух не существует, а также назвал заблуждением мнение о том, что лысые кошки не вызывают аллергическую реакцию. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Гостья передачи спросила иммунолога, можно ли есть орехи в небольших количествах, чтобы побороть аллергию на них. «Даже один орешек при аллергии может вызвать тяжелейшую реакцию, которая будет проявляться бронхоспазмом, анафилактическим шоком, потерей сознания», — предупредил Продеус об опасности указанного метода лечения аллергии.

«Гипоаллергенные кошки — это миф, однозначно», — также заявил аллерголог. По его словам, гипоаллергенных кошек не существует. «Аллергия возникает не на шерсть кошки, а на выделения потовых желез, экскременты», — пояснил он.

Специалист также назвал мифом мнение о том, что тополиный пух вызывает аллергию. «Тополиный пух переносит 100 тысяч разных вариантов аллергенов, он переносит пыльцу многих растений, на которые у людей есть аллергия», — объяснил врач. При этом он подчеркнул, что сам пух аллергеном не является.

Ранее Продеус заявил, что аллергии на лактозу и на глютен не существует. По словам врача, глютен и лактоза сами по себе не являются аллергенами. Как уточнил иммунолог, состояние, при котором организм человека негативно реагирует на эти два вещества, на самом деле называют непереносимостью.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    Россиян предупредили о резком росте активности мошенников
    Потоп на подмосковной улице попал на видео
    На крыше школы в Москве нашли беспилотник
    В Стамбуле предотвратили теракт
    Российские войска сбили четыре выпущенные ВСУ тактические ракеты «Точка-У»
    Россия отказалась уведомлять США об испытаниях «Посейдона»
    Нырышкин заявил о сохраняющихся притязаниях Польши на Западную Украину
    Иммунолог развеял распространенные мифы об аллергии
    Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на Времевском выступе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.