Падение цен на новостройки в Москве объяснили

Риелтор Апрелев: цены на новостройки в Москве падают из-за недоступной ипотеки

Цены на новостройки в Москве падают из-за ипотеки, которая стала недоступной для многих россиян. Удешевление этого типа жилья в столице объяснил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, передает Общественная Служба Новостей.

«Понятно, что далеко не у всех покупателей есть на руках треть от всей необходимой суммы, так что спрос резко снизился», — пояснил эксперт. Апрелев добавил, что на снижение стоимости первичного жилья повлиял и рынок «вторички» — сделки на нем практически приостановились, из-за чего средства прекратили перетекать в рынок новостроек.

Раньше примерно 30-40 процентов покупателей строящегося жилья вкладывали в него средства после продажи старых квартир. Теперь подобные операции осложнились — у людей не хватает средств на покупку жилья, спрос падает и тянет цены вниз, подчеркнул риелтор.

По итогам апреля средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы снизилась на 0,9 процента, до 461,5 тысячи рублей. При этом с начала 2024 года цена «квадрата» в строящихся домах выросла на 2,2 процента, а по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м — на 11 процентов.