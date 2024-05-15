Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 15 мая 2024Экономика

Падение цен на новостройки в Москве объяснили

Риелтор Апрелев: цены на новостройки в Москве падают из-за недоступной ипотеки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на новостройки в Москве падают из-за ипотеки, которая стала недоступной для многих россиян. Удешевление этого типа жилья в столице объяснил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, передает Общественная Служба Новостей.

«Понятно, что далеко не у всех покупателей есть на руках треть от всей необходимой суммы, так что спрос резко снизился», — пояснил эксперт. Апрелев добавил, что на снижение стоимости первичного жилья повлиял и рынок «вторички» — сделки на нем практически приостановились, из-за чего средства прекратили перетекать в рынок новостроек.

Раньше примерно 30-40 процентов покупателей строящегося жилья вкладывали в него средства после продажи старых квартир. Теперь подобные операции осложнились — у людей не хватает средств на покупку жилья, спрос падает и тянет цены вниз, подчеркнул риелтор.

По итогам апреля средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы снизилась на 0,9 процента, до 461,5 тысячи рублей. При этом с начала 2024 года цена «квадрата» в строящихся домах выросла на 2,2 процента, а по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м — на 11 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Литва пригрозила Грузии последствиями закона об иноагентах

      49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

      Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

      Падение цен на новостройки в Москве объяснили

      В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

      В России поймали огромного зверя длиной 13 метров

      Напавший на шестилетнего ребенка мигрант отправлен на принудительное лечение

      В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS

      Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше