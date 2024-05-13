В Москве подешевел один тип жилья

Эксперт Сырцов: новостройки в Москве подешевели на 0,9 процента за месяц

В Москве подешевели новостройки — по итогам апреля средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья снизилась на 0,9 процента, до 461,5 тысячи рублей. Об этом рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.ru».

При этом с начала 2024 года цена «квадрата» в строящихся домах выросла на 2,2 процента, а по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м — на 11 процентов. «Очевидно, что в 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причем на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — отметил эксперт.

Сырцов пояснил, что динамика цен на первичном рынке жилья во многом зависит от новостей о судьбе ипотечных госпрограмм. Небольшое снижение цен на столичные новостройки также связано с резким сокращением предложения самых дорогих вариантов. Помимо этого, незначительно увеличилась площадь экспонируемого жилья (на 0,2 квадратного метра) — просторные варианты обычно дешевле, заключил специалист.

Ранее стало известно, что вторичное жилье в Москве подешевело впервые за полтора года. По данным экспертов, в сравнении с концом 2022 года расценки в сегменте потеряли лишь немного — 0,2 процента. Зимой объекты еще прибавляли в цене, хоть и символически, но с приходом весны начали постепенно идти вниз.