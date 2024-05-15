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15:18, 15 мая 2024Путешествия

Пассажиры самолета устроили драку на борту из-за работающего кондиционера

Daily Mail: два пассажира подрались на борту самолета Eva Air из-за кондиционера

Кадр: @onlybricole

Два пассажира авиакомпании Eva Air устроили драку на борту самолета из-за работающего кондиционера. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел во время посадки. Один из дебоширов включил кондиционер, а второй, который сидел рядом, попытался его выключить. С этого начался конфликт, переросший в драку. В результате первый пассажир толкнул второго на пол салона лайнера и начал бить.

Авиакомпания не стала уточнять, что случилось с дебоширами в дальнейшем.

Ранее семерых пьяных пассажиров сняли с рейса авиакомпании EasyJet за попытку попасть туалет во время взлета. Инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, в Малагу, Испания.

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      Марк Успенский
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