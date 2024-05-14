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19:06, 14 мая 2024Путешествия

Пьяных пассажиров сняли с рейса за попытку сходить в туалет

Семерых пьяных пассажиров сняли с рейса EasyJet за попытку сходить в туалет

Фото: Call Me Fred / Unsplash

Семерых пьяных пассажиров сняли с рейса авиакомпании EasyJet за попытку сходить в туалет во время взлета. Подробностями истории поделилось издание Bristol Live.

Инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, в Малагу, Испания. Одна из пассажирок по имени Линда Свиден рассказала журналистам, что молодые люди начали вести себя громко и вызывающе еще до того, как сели в самолет. Когда лайнер начал готовиться к взлету, один человек из компании попытался попасть в туалет. Бортпроводник попросил его занять свое место, но в ответ дебошир громко закричал: «Если вы не пустите меня в туалет, я обгажу весь пол!»

По словам Свиден, вскоре остальные мужчины из группы вышли в проход и тоже начали требовать доступа к уборной и спорить с бортпроводниками. Из-за этого пилоту пришлось прервать взлет, вернуться в терминал и вызвать к выходу на посадку полицию.

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Попутчикам дебоширов пришлось ждать около часа, пока они заберут свои сумки и покинут воздушное судно. По словам одного из очевидцев, компанию вывели из салона под аплодисменты.

Ранее пассажир самолета, летевшего из Дубая в Мангалур, устроил дебош на борту и отправился в полицию. Мужчина начал вести себя неадекватно после похода в туалет: он требовал передать ему управление воздушным судном и грозился выпрыгнуть в море.

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      Марина Черняк
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