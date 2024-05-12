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11:28, 12 мая 2024Путешествия

Пассажир самолета пригрозил экипажу спрыгнуть в море после похода в туалет

Пассажир Air India Express захотел спрыгнуть в море во время полета

Фото: Almaas Masood / Reuters

Пассажир самолета, летевшего из Дубая в Мангалур, устроил дебош на борту и отправился в полицию. Об этом сообщает телеканал News18.

Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании Air India Express. Один из пассажиров по имени Мохаммад начал вести себя неадекватно после того, как сходил в туалет. По словам бортпроводников, он всячески мешал работе экипажа и полету попутчиков — часто нажимал на кнопку вызова стюардессы, требовал дать ему вести самолет и грозился выпрыгнуть над морем.

После приземления координатор безопасности полета подал на него жалобу в полицию Индии, поскольку действия пассажира поставили под угрозу других. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее в мае пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» устроил дебош на борту и попытался открыть дверь самолета в воздухе. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Еревана в Москву. Во время набора высоты мужчина подошел к стюардессе, толкнул ее и захотел открыть аварийный выход.

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      Марк Успенский
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