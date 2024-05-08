Пассажир самолета толкнул стюардессу и захотел открыть дверь на рейсе в Москву

РЕН ТВ: пассажир попытался открыть дверь самолета «Уральских авиалиний»

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» устроил дебош на борту и попытался открыть дверь самолета в воздухе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Еревана в Москву. Во время набора высоты мужчина подошел к стюардессе, толкнул ее и захотел открыть аварийный выход. По данным источника, другой пассажир помог обезвредить дебошира.

«Целый самолет родился заново. С первого места я как перепрыгнул, буквально за три секунды оказался там. Горела лампочка, ручка была повернута на 90 градусов», — рассказал участник рейса.

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