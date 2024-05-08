Пассажир российского самолета устроил скандал из-за измены жены и попал на видео

«Крыша ТурДома»: россиянин устроил скандал с женой на рейсе во Владивосток

Россиянин устроил скандал из-за измены жены на борту самолета из Южно-Сахалинска во Владивосток и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел во время посадки рейса. Пьяный пассажир заподозрил супругу в неверности и начал кричать на нее матом. Бортпроводники вызвали полицию, мужчину вывели из самолета.

«После выяснений отношений между пьяными любовниками супруга стала распивать алкоголь с другим пассажиром», — рассказал очевидец.

На кадрах из салона лайнера видно, как правоохранители разговаривают с дебоширом. Последний пытается заверить собеседников, что сидит тихо и молчит. В это время его жена кричит: «Я вообще официально не замужем. Заберите его». На слова женщины мужчина никак не отреагировал.