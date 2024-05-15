Певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни Бузовой

Певица Валерия заявила, что мужчины боятся Бузову из-за ее характера

Российская певица Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни телеведущей и исполнительницы Ольги Бузовой. Слова артистки приводит издание «Страсти».

Валерия назвала коллегу сильным и обладающим характером человеком, а также напомнила, что именно такой тип женщин чаще всего вызывает страх у мужчин.

«Многие мужчины боятся некой конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными. Не так легко быть самодостаточным и принимать рядом с собой сильную женщину. Уважать, любить и ценить ее», — подчеркнула исполнительница.

В ходе разговора Валерия также пожелала Бузовой встретить своего мужчину и обрести с ним счастье.

Ранее Ольга Бузова прошла проверку на детекторе лжи и ответила на вопрос о сексе. Певица подтвердила свои слова, что последний раз интим в ее жизни был в 2021 году.