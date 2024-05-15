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05:00, 16 мая 2024Из жизни

Полицейского уволили за эротическую съемку в форме

Фото: 4kclips / Shutterstock / Fotodom

Полицейского из Нашвилла, США уволили за эротические съемки в форме. Об этом сообщает Fox News.

Любительское видео, в котором предположительно появился сотрудник полиции, было опубликовано на платформе OnlyFans. Оно снято от лица пассажира на переднем сиденье автомобиля, за рулем которого сидит женщина. На кадрах полицейский останавливает эту машину за превышение скорости. Он представляется офицером Джонсоном и просит женщину предъявить документы. Она показывает ему голую грудь, после чего они занимаются сексом.

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На форме полицейского на видео видна нашивка MNPD — департамента полиции Нашвилла. MNPD заявил, что участвовавший в порно-съемке офицер уже уволен. Директор по связям с общественностью департамента Дон Аарон назвал поступок бывшего полицейского «возмутительным и неуважительным».

Ранее сообщалось, что сотрудника коррекционной школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии. Он отвечал за безопасность организации школьного питания, но потерял доверие начальства.

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      Юлия Юткина
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