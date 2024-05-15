Польша заочно арестовала уехавшего в знак протеста судью

В Польше заочно арестовали судью Шмидта, уехавшего в Белоруссию в знак протеста

Польский суд заочно арестовал на три месяца судью Томаша Шмидта, в знак протеста с политикой Варшавы уехавшего в Белоруссию. Об этом в эфире сообщает Telewizja Polska.

«Суд удовлетворил заявление о применении временного ареста на срок три месяца в отношении бывшего судьи Томаша Шмидта», — отмечает телеканал.

До этого спецслужбы Польши сообщили, что Шмидт мог передавать секретные данные российской разведке.