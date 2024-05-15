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19:26, 15 мая 2024Экономика

Учебный центр МВД России в Никарагуа попал под санкции США

США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

Министерство финансов США ввело санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа в рамках политики давления на действующий политический режим в этой республике. Поводом для новых ограничительных мер стала репрессивная политика, проводимая президентом страны Ортегой Мурильо, а российский центр оказался под ударом из-за содействия в подготовке его силовиков.

Вместе с ним в новом списке оказались компании COMINTSA и Capital Mining, которые манипулировали золотодобывающим сектором и получали прибыль от коррупционных операций. Также Госдепартамент США ввел персональные визовые ограничения в отношении 250 представителей властей Никарагуа.

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      Платон Щукин
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