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17:30, 15 мая 2024Силовые структуры

Предполагаемая взятка главному кадровику Минобороны Кузнецову попала на видео

Shot: появились кадры с предполагаемой взяткой Юрию Кузнецову
Начало событий в новости Суд арестовал тезку главного кадровика Минобороны России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предполагаемая взятка, которую получил начальник управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео показано трехэтажное здание, расположенное напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко, общей площадью более тысячи квадратных метров. Это здание является частью комплекса, который построил бизнесмен Лева Мартиросян в 2022 году. В комплексе находится кафе, отель и магазин продуктов. Одно из зданий комплекса, а именно тот, в котором расположен магазин, бизнесмен оформил на жену Кузнецова. Взамен на это Мартиросян получил многомиллионные государственные контракты.

Ранее сообщалось, что Юрий Кузнецов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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      Анна Габай
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