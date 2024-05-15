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13:15, 15 мая 2024Экономика

Прогноз роста мировой экономики повысили

Еврокомиссия улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2024 году до 3,2 процента

Фото: Yves Herman / Reuters

В Еврокомиссии (ЕК) повысили собственный прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 3,2 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный отчет ЕК.

Предыдущая оценка, которую представили осенью 2023-го, подразумевала рост мировой экономики на 2,9 процента по итогам этого года. Таким образом, прогноз увеличения глобального ВВП улучшили на 0,3 процентных пункта (п.п.).

В свою очередь, рост объемов мировой торговли в этом году, согласно ожиданиям ЕК, должен будет поддержать экспорт из стран Евросоюза. На этом фоне эксперты спрогнозировали увеличение ВВП еврозоны по итогам 2024-го на 0,8 процента.

При этом в ЕК заявили о рисках замедления темпов роста мировой экономики в среднесрочной перспективе из-за ряда факторов. К числу основных аналитики отнесли продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее схожий прогноз роста мировой экономики в 2024 году представили аналитики Организации экономического сотрудничества и развития. Согласно их ожиданиям, глобальный ВВП вырастет к концу декабря на 3,1 процента. Темпы роста российской экономики, по их мнению, окажутся чуть меньше и составят 2,6 процента. Такие же темпы роста эксперты пообещали ВВП США.

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      Анатолий Акулов
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