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19:56, 15 мая 2024Экономика

Стала известна причина увольнения Маском отдела быстрой зарядки Tesla

Reuters: Маск уволил почти весь отдел Tesla после конфликта с его руководителем

Фото: ALY SONG / Reuters

Главной причиной увольнения 500 человек из команды Tesla Supercharger, которые занимались развитием сети быстрых зарядок, стал конфликт ее руководителя Ребекки Тинуччи и гендиректора автопроизводителя Илона Маска. Об этом со ссылкой на бывших сотрудников пишет Reuters.

Тинуччи выполнила изначальные требования Маска и сократила от 15 до 20 процентов сотрудников своего отдела, но, когда она пришла говорить с ним по поводу будущего сети, произошла ссора. Бизнесмен оказался недоволен презентацией и потребовал новых увольнений, но глава Supercharger отказалась, заявив, что они подорвут основы бизнеса.

После разговора Маск уволил почти всех сотрудников отдела, что повергло в шок экспертов и партнеров компании. Быстрые зарядки были одним из главных достижений производителя и ключевым фактором растущих продаж электромобилей. На долю Tesla приходится более 60 процентов зарядных портов в США, что позволило ей получить пять миллиардов долларов от федеральной власти на строительство новых станций.

Маск пообещал продолжить развивать сеть, хотя и более медленными темпами. Однако подрядчикам и поставщикам Supercharger вскоре поступили письма от Tesla, в которых их попросили воздержаться от начала строительства новых проектов и приостановить закупку материалов.

Tesla от TradingView

Один из собеседников агентства рассказал, что Тинуччи ранее подчинялась главе отдела аккумуляторов и энергетики Дрю Баглино, который и решал вопросы с Маском. Но после его ухода из компании в середине апреля ей пришлось самой взаимодействовать с гендиректором.

В настоящее время развитие Supercharger поручено команде, которая занимается продажей солнечных батарей и аккумуляторов для дома и бизнеса. Несмотря на схожие задачи в области проектирования и строительства, у новой команды нет опыта переговоров с местными властями, владельцами земли и коммунальными службами.

Ранее Bloomberg выяснил, что Tesla начала нанимать недавно уволенных из Supercharger сотрудников. Самой важной фигурой из вернувшихся стал директор отдела по Северной Америке Макс де Зегер.

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      Платон Щукин
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