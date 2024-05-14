Tesla не смогла обойтись без части уволенных сотрудников

Tesla начала нанимать часть работников из уволенной команды

Американский автопроизводитель Tesla, недавно уволивший почти всю команду структуры по развитию сети зарядных станций Supercharger, не смог обойтись без части из них и начал нанимать бывших сотрудников. Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом, пишет Bloomberg.

Самым важным вернувшимся сотрудником стал директор Supercharger по Северной Америке Макс де Зегер. Сколько всего сотрудников из уволенной команды принято обратно, не сообщается. Ни глава компании Илон Маск, ни де Зегер не ответили на просьбу прокомментировать информацию.

Увольнение руководителя отдела Supercharger Ребекки Тинуччи и еще около 500 человек ее подчиненных стало самым неожиданным событием для автомобильного рынка. До этого момента Tesla предприняла много усилий для продвижения своих зарядных станций. Только за последний год она убедила конкурентов принять свои разъемы в качестве стандарта и подписала соглашения со многими мировыми производителями, чтобы открыть сеть для их клиентов.

Сейчас у компании более 6,2 тысячи станций и 57 устройств для подключения по всему миру. Сеть Supercharger компания развивает с сентября 2012 года.

Месяц назад Маск объявил о сокращении десяти процентов сотрудников Tesla для оптимизации и повышения эффективности компании. Позднее стало понятно, что планы по строительству заводов в Мексике и Индии отложены. Взамен бизнесмен пообещал в течение нескольких месяцев представить роботакси — автомобиль с полностью автономным вождением. При этом его презентация планируется не в США, а в Китае.

Такая активность наблюдается на фоне жесткой конкуренции с китайскими производителями, которые продают значительно более дешевые, чем у Tesla, электромобили и наращивают выпуск. На этом фоне власти США хотят резко повысить импортные пошлины на электрокары из Китая.