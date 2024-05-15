Путин потребовал не допустить перехода экономики России на военные рельсы

Путин призвал не допустить перекосов в ключевых отраслях российской экономики

В ходе выступления на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент Владимир Путин потребовал не допустить перехода российской экономики на военные рельсы. Слова главы государства приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что в промышленной и других ключевых отраслях не должно быть «перекосов» на фоне продолжающихся боевых действий на Украине. «Это чрезвычайно важная вещь. Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что в настоящее время важно соблюдать принципы «здоровой экономики». На этом фоне оборонным заводам необходимо диверсифицировать производство и направить его не только на военные, но и на гражданские нужды. Он отметил, что предприятия, задействованные в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), должны быть готовы выпускать больший объем гражданской продукции.

Ранее Путин в ходе выступления на съезде Федерации независимых профсоюзов заявил, что власти не собираются переводить российскую экономику на военные рельсы. Как уточнил президент, оборонные отрасли промышленности тесно связаны с другими ключевыми секторами, а развитие ОПК оказывает на них положительное влияние.