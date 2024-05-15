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14:45, 15 мая 2024Наука и техника

Для космонавтов создали дополнительные конечности

MIT: роботизированные конечности помогут космонавтам меньше падать

Фото: Massachusetts Institute of Technology

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) совместно с НАСА разработали роботизированные конечности, помогающие подниматься в случае падений. Исследование опубликовано на сайте организации.

По словам специалистов, на Луне гравитация составляет одну шестую от земной, однако инерция остается прежней. Кроме того, скафандр сковывает движения. В связи с этим инженеры создали манипуляторы Robotic Limbs, которые крепятся к скафандру и выполняют роль дополнительных конечностей.

Ученые отметили, что роботизированные конечности помогут космонавтам, выполняющим задания на Луне или другой планете, меньше падать и быстрее вставать на ноги. По словам аспиранта MIT Эрика Баллестероса, в эпоху космической программы «Аполлон» астронавты падали в 80 процентах случаев, когда работали с инструментом.

В рамках тестирования ученые предоставили скафандры с конечностями Robotic Limbs добровольцам и попросили с их помощью подняться из положений на боку, груди и спине. По словам Баллестероса, наблюдения помогли понять, как человек встает на ноги после падения, и оптимизировать работу конечностей. Учены отметили, что модернизированный скафандр может быть полезным в ходе миссии Artemis 3 по высадке экспедиций на Луну.

В конце декабря стало известно, что до конца десятилетия США намерены доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранного. Ожидается, что это произойдет не раньше 2027 года.

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      Андрей Ставицкий
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