Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 15 мая 2024Экономика

Россияне охладели к покупке жилья для инвестиций

ДОМ.РФ и ВЦИОМ: доля покупателей-инвесторов на рынке ипотеки уменьшилась вдвое
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Доля покупателей-инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась вдвое. К выводу о том, что россияне охладели к покупке жилья для инвестиций, пришли в ДОМ.РФ и ВЦИОМ по результатам совместного исследования «Портрет ипотечного заемщика» 2023 года, пишет «Российская газета».

По данным специалистов, доля покупателей-инвесторов в прошлом году составила лишь около двух процентов от всех ипотечных сделок. При этом в рамках программы семейной ипотеки аналогичный показатель оказался на уровне девяти процентов, для льготной ипотеки — три процента, по рыночной — лишь один процент.

Между тем в прошлые годы, за период с 2017 года, на долю инвесторов приходилось обычно по пять процентов ипотек (за исключением 2019-го, когда она составила только два процента). Однако в 2022-м этот показатель снизился до четырех процентов, а в 2023-м — уже до двух.

Большая часть заемщиков по итогам прошедшего года (72 процента) покупала жилье для собственного проживания или дополнительное жилье для себя, детей в будущем либо родственников (26 процентов). Эксперты отметили, что доля квартир, купленных для разъезда с родственниками, за год увеличилась втрое — с 9 до 26 процентов.

Ранее стало известно, что россияне резко охладели к ипотеке.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Крыму десятью ракетами ATACMS. Что известно об этом оружии?

      Карелин высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

      В Латвии решили купить артиллерийские снаряды для Украины на 10 миллионов евро

      МВД Турции пообещало найти причастных к заговору против Эрдогана

      Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

      На Западе пришли к неприятному выводу об отношениях России и Китая

      Захарова назвала иностранных наемников неизбежной целью ВС России

      В московском аэропорту таможенники нашли у гражданина Белоруссии 70 тысяч евро

      В СПЧ рассказали о росте количества женщин-заключенных

      Дачникам назвали способ борьбы с борщевиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше