ДОМ.РФ и ВЦИОМ: доля покупателей-инвесторов на рынке ипотеки уменьшилась вдвое

Доля покупателей-инвесторов в недвижимость на рынке ипотеки уменьшилась вдвое. К выводу о том, что россияне охладели к покупке жилья для инвестиций, пришли в ДОМ.РФ и ВЦИОМ по результатам совместного исследования «Портрет ипотечного заемщика» 2023 года, пишет «Российская газета».

По данным специалистов, доля покупателей-инвесторов в прошлом году составила лишь около двух процентов от всех ипотечных сделок. При этом в рамках программы семейной ипотеки аналогичный показатель оказался на уровне девяти процентов, для льготной ипотеки — три процента, по рыночной — лишь один процент.

Между тем в прошлые годы, за период с 2017 года, на долю инвесторов приходилось обычно по пять процентов ипотек (за исключением 2019-го, когда она составила только два процента). Однако в 2022-м этот показатель снизился до четырех процентов, а в 2023-м — уже до двух.

Большая часть заемщиков по итогам прошедшего года (72 процента) покупала жилье для собственного проживания или дополнительное жилье для себя, детей в будущем либо родственников (26 процентов). Эксперты отметили, что доля квартир, купленных для разъезда с родственниками, за год увеличилась втрое — с 9 до 26 процентов.

Ранее стало известно, что россияне резко охладели к ипотеке.