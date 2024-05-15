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03:30, 15 мая 2024Путешествия

Россиянин поехал в Абхазию и описал ее фразой «напоминает поздние 90-е»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский турист отправился в Абхазию с подругой и описал страну фразой «напоминает поздние 90-е». Своим опытом он поделился с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они решили поехать в Гагры спонтанно, хотя изначально собирались в Сочи. Он подчеркнул, что влюбиться в Абхазию с первого взгляда трудно. «Потому что сначала попадаешь не в ее великолепную природу, а в довольно обветшалую инфраструктуру того места, куда вы прибыли. Это немного напоминает поздние 90-е», — объяснил турист.

Он также отметил, что многие здания долгие годы стоят без ухода и уже не подлежат восстановлению. «Однако уже на второй-третий день глаз замыливается и на такие недостатки перестаешь обращать внимание», — добавил путешественник.

Россиянин также пожаловался на ротавирус, который подхватил в первые дни пребывания в стране. В больнице отказались ставить капельницы, а за уколы против рвоты потребовали две тысячи рублей с человека. «К счастью, я вспомнил о соглашении между РФ и Абхазией о бесплатном оказании экстренной медицинской помощи и козырнул этим. Медсестра заметно увяла, но капельницу даже за деньги все равно отказалась ставить», — поделился турист.

Ранее российская туристка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и пожаловалась на несколько неприятных моментов, которые она заметила в отеле. Россиянка высоко оценила питание и развлечения, но была разочарована платной доставкой еды в номер.

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      Марк Успенский
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